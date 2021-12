Palmeiras desiste de contratar zagueiro chileno Valber Huerta

O clube paulista pagaria cerca de R$ 10 milhões pelo atleta, e a Universidad Católica ficaria com 20% do dinheiro referente a uma futura negociação

Reprodução/Instagram/@valberhuerta Palmeiras desistiu de contratar o zagueiro Valbert Huerta



O Palmeiras desistiu, nesta quarta-feira, 15, de contratar o zagueiro Valber Huerta, que estava apalavrado com o clube e só faltava assinar contrato. O motivo da desistência foi o fato do chileno, que estava na Universidad Católica, ter sido reprovado nos exames médicos realizados na terça-feira passada, na Academia de Futebol, em virtude de um problema no joelho. Após um debate entre os dirigentes, o Alviverde optou por não fechar o negócio – vale lembrar que a agremiação do Chile já dava a transferência como concretizada.

Chama atenção, porém, o fato do jogador ter atuado 44 jogos na temporada passada, sendo 40 deles durante os 90 minutos. Atualmente com 28 anos, o defensor foi revelado pela Universidad del Chile e coleciona passagens por Granada, da Espanha, além de Huachipato e Colo-Colo. Huerta atendia ao pedido do treinador Abel Ferreira, que solicitou à diretoria palmeirense um jogador canhoto para atuar pelo lado esquerdo da defesa. O clube paulista pagaria cerca de R$ 10 milhões pelo atleta, e a equipe chilena ficaria com 20% do dinheiro referente a uma futura negociação.