Estrela do time feminino da Juventus, Alisha Lehmann denuncia disparidade salarial no futebol feminino

A jogadora Alisha Lehmann, namorada do atleta Douglas Luiz, expressou sua insatisfação em relação à diferença salarial entre os gêneros no futebol. Em uma conversa com o jornal “La Repubblica”, Alisha destacou a injustiça ao afirmar que, apesar de realizarem a mesma função, a remuneração de Douglas é extremamente superior à dela, chegando a ser cem mil vezes maior. Atualmente, Alisha e Douglas defendem as cores da Juventus, mas a trajetória deles inclui uma passagem pelo Aston Villa, onde jogaram juntos. A jogadora suíça, que se destacou na Copa do Mundo Feminina de 2023, trouxe à tona um tema relevante que afeta muitas atletas ao redor do mundo.

A crítica de Alisha não é um caso isolado, pois a disparidade salarial entre homens e mulheres no esporte é uma questão amplamente debatida. Muitas jogadoras enfrentam dificuldades para receber salários justos, mesmo quando suas contribuições e desempenhos são equivalentes aos dos jogadores masculinos.

