Euro Feminina: confira os dias e horários das semifinais

Quatro equipes seguem vivas na competição em busca do tão sonhando título. Alemanha – maior campeã da competição – e Inglaterra – atual campeã, seguem na disputa por uma vaga na final e de olho na taça

EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI Cristiana Girelli, da Itália, comemora o gol de 1 a 2 com suas companheiras de equipe durante a partida das quartas de final da UEFA Women's EURO 2025 entre Noruega e Itália em Genebra, Suíça



A Euro Feminina encerrou no sábado (19) as quartas de final da competição, que está sendo realizada na Suíça desde o dia 2 de julho. Quatro equipes seguem vivas na competição em busca do tão sonhando título. Alemanha – maior campeã da competição – e Inglaterra – atual campeã, seguem na disputa por uma vaga na final e de olho na taça. Espanha – atual camepã mundial e única invicta na Euro – e Itália, também seguem na disputa. A semifinal da Euro começa a ser disputa na terça-feira (22) e na quarta-feira (23) acontece o segundo jogo. Confira abaixo os dias, horários e confrontos da semifinal.

Terça-feira, 22de julho

16h – Inglaterra x Itália

Quarat-feira, 23 de julho

16h – Alemanha x Espanha