Apesar das vitórias, Portugal e Suíça ainda mantém chances de avançar na última rodada

Reprodução/ Twitter @WEURO2022 Suécia e Holanda se enfrentaram na primeira rodada e empataram em 1 a 1



Depois de empatarem no primeiro jogo, Suécia e Holanda venceram na segunda rodada da Eurocopa feminina e se aproximaram da classificação às quartas de final. Na rodada das 13h (horário de Brasília), a Suécia enfrentou a Suíça. O primeiro tempo foi bem disputado e os gols só saíram na segunda etapa. Rolfö abriu o placar aos oito minutos para as suecas e dois minutos depois, Bachmann empatou. Aos 34, Bennison fez o gol da vitória. No jogo das 16h, a Holanda entrou em campo pressionada por uma vitória contra Portugal. As atuais campeãs estavam desfalcadas de jogadoras importantes que testaram positivo para Covid-19, como Viviane Miedema, e sem a goleira titular van Veenendall que se lesionou na estreia e foi cortada do grupo. Mesmo assim, as holandesas saíram na frente com Damaris logo aos sete minutos. Aos 16, Gragt ampliou e parecia que viria uma vitória fácil.

Porém, aos 38 minutos, Carole Costa diminuiu para Portugal em cobrança de pênalti. No início do segundo tempo, aos dois minutos, Diana Silva deixou tudo igual. A Holanda ainda fez o terceiro, mas foi anulado. Depois de muita disputa e uma melhora das portuguesas, van de Donk acertou um chutaço de fora da área e decretou a vitória holandesa. Na última rodada da fase de grupos, que será disputada no domingo, dia 17, todas as equipes do Grupo C têm chances de avançar. Suécia e Holanda só precisam vencer para confirmar suas vagas, mas se a vitória for de Suíça e Portugal, todas as seleções terão 4 pontos e o define será o saldo de gols.