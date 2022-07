Santos anuncia Newton Drummond como substituto de Edu Dracena

Novo executivo de futebol do Peixe tem passagens por Coritiba, Chapecoense, Vasco, Vitória e Internacional

Reprodução/Santos FC Newton Drummond é o novo executivo de futebol do Santos



O Santos oficializou na tarde desta quarta-feira, 13, que Newton Drummond será o substituto de Edu Dracena no cargo de executivo de futebol do clube. Experiente, o profissional tem passagens por Coritiba, Chapecoense, Vasco, Vitória e Internacional, colecionando 15 títulos. Seu trabalho mais bem sucedido, sem dúvida, foi no Colorado, quando participou das conquistas de duas Libertadores (2006/2010), um Mundial de Clubes (2006) e uma Copa Sul-Americana (2008). Newton chega para ocupar a vaga deixar do ex-zagueiro e ídolo santista, que pediu demissão após a eliminação precoce na Sul-Americana para o Deportivo Táchira. Assim, um dos primeiros atos do novo executivo de futebol será procurar um treinador para o time principal. Isto porque, desde o desligamento de Fabián Bustos, na quinta-feira passada, o Peixe não tem um técnico.

De maneira interina e sendo auxiliado pelo ídolo Giovanni, Marcelo Fernandes comandou o Alvinegro praiano na vitória sobre o Atlético Goianiense, no domingo passado, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda nesta quarta-feira, 13, a dupla volta a dirigir o Santos na Vila Belmiro, desta vez diante do Corinthians, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após ser goleado por 4 a 0 na ida, o time da Baixada precisa devolver o placar para levar a disputa às penalidades. Um triunfo por cinco ou mais gols de diferença dá a vaga ao Peixe.