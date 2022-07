Atlético-MG protocola reclamação formal contra Anderson Daronco na CBF

O ofício foi entregue em mãos para ser protocolado na entidade, em referência ao desempenho do juiz na partida contra o São Paulo, no domingo passado, pelo Brasileirão

GILSON JUNIO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk reclamou com Anderson Daronco durante a partida entre Atlético-MG e São Paulo



O presidente do Atlético-MG e outros dirigentes do clube estiveram na sede da CBF, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 13, para entregar uma reclamação formal contra o árbitro Anderson Daronco. O ofício foi entregue em mãos para ser protocolado na entidade, em referência ao desempenho do juiz na partida contra o São Paulo, no domingo passado, 10, pelo Brasileirão. A comitiva atleticana entregou, junto com o ofício, um vídeo com lances em que o Atlético teria sido prejudicado naquela partida, que terminou em empate sem gols. O clube também apontou jogadas de outros confrontos válidos pelo Nacional. Na avaliação dos dirigentes atleticanos, os supostos erros teriam custado até oito pontos do time de Belo Horizonte.

No jogo de domingo, o Atlético aponta falhas na atuação de Daronco. Para o clube, dois pênaltis não foram marcados a favor do time mineiro. A relação com o árbitro piorou de vez quando o atacante Hulk criticou a postura do juiz ao longo da partida. E relatou uma suposta ameaça de Daronco. “Quando estava acabando o jogo ele falou assim: ‘cuidado com o que você vai falar lá fora”. Eu falei ‘por quê?’, e ele respondeu ‘porque não é o último jogo que eu vou apitar de vocês’. Isso é uma ameaça ou não? Eu não sei. Diante dos meus quatro filhos, foi a conversa que eu tive com ele ali”, afirmou o jogador. O diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, também criticou publicamente a atuação de Daronco e prometeu conversar com o novo chefe da comissão de arbitragem, Wilson Seneme. Nesta quarta, Seneme não estava na CBF no momento da visita atleticana Foi Julio Avelar, diretor de competições, que recebeu o grupo.

Imagens do jogo entre Atlético e São Paulo, no último domingo, confirmam as declarações de Hulk após a partida, referente à conversa entre o atleta e o árbitro Anderson Daronco. A palavra está com você, Daronco! pic.twitter.com/2KuUBCBS6o — Atlético (@Atletico) July 13, 2022

*Com informações do Estadão Conteúdo