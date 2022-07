Porto anuncia contratação de atacante Gabriel Veron, ex-Palmeiras

Ao todo, os lusitanos pagaram 10 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões) para ficar com 90% dos direitos econômicos do atleta revelado pelo Verdão

Reprodução/FC Porto Gabriel Veron foi anunciado como novo reforço do Porto



O Porto anunciou nesta sexta-feira, 22, que chegou um acordo com o Palmeiras pela contratação de Gabriel Veron. Em evento, a diretoria do clube português informou que o atacante assinou vínculo válido até a metade de 2027 e apresentou o jovem de 19 anos aos torcedores. Ao todo, os lusitanos pagaram 10 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões) para ficar com 90% dos direitos econômicos do atleta revelado pelo Verdão. “Tenho muita esperança nele. Estou plenamente confiante de que acertámos nesta contratação”, disse Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente do Dragão.

Já Gabriel Veron, em suas primeiras palavras como jogador do Porto, agradeceu o carinho recebido pela torcida e enalteceu a história do clube. “Estou muito feliz e muito honrado por estar num clube tão grande como o FC Porto. Não havia maior e melhor oportunidade para mim neste momento. Já me sinto em casa e quero representar todos os portistas. Vou dar o meu melhor todos os dias. O Estádio do Dragão é top e mal posso esperar por entrar em campo e mostrar o que sei fazer, por isso é que estou num clube gigante como o FC Porto. Toda a gente sabe que o FC Porto é o maior clube de Portugal, por isso fiz uma ótima escolha. Quando ouvi a proposta do FC Porto, não quis ouvir mais nenhuma. Quero mostrar o que sei fazer e dar o meu contributo à equipa do FC Porto”, comentou.