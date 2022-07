Atlético-MG vai ao STJD contra Anderson Daronco por suposta ameaça a Hulk

Nesta sexta-feira, 22, o Galo solicitou que o árbitro seja denunciado por quatro infrações

GILSON JUNIO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk reclamou com Anderson Daronco durante a partida entre Atlético-MG e São Paulo



O Atlético-MG decidiu apresentar uma Notícia de Infração no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o árbitro Anderson Daronco. Nesta sexta-feira, 22, o Galo solicitou que o juiz seja denunciado por quatro infrações: conduta contrária à ética, deixar de observar as regras da modalidade, por abuso de autoridade e por infringir o Código de Ética e Conduta do Futebol Brasileiro. As acusações têm relação com o episódio polêmico que envolveu o atacante Hulk e Daronco na partida entre a equipe mineira e o São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o craque do Atlético-MG discutiu com o árbitro e deixou o campo incomodado com as palavras ditas por Daronco, trazendo à público a discussão entre eles. “Sai muito chateado com o Daronco, tenho muito respeito pelo Daronco e por todos os árbitros brasileiros. Quando estava acabando o jogo, ele falou: ‘cuidado com o que você vai falar ali fora’. Eu falei: por quê? Ele respondeu: ‘porque não é o último jogo que apito de vocês, não o último jogo que vou apitar seu’. Ou seja, é uma ameaça ou não? Eu não sei”, afirmou Hulk em entrevista após o jogo. Para sustentar seu argumento, o Atlético-MG apresentou diversas reportagens jornalísticas sobre o fato e reclamou da postura da CBF de não divulgar a conversa entre as partes.