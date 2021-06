Eurocopa: Suécia bate Eslováquia e pressiona a Espanha no Grupo E

Após um primeiro tempo morno, Forsberg, através de cobrança de penalidade, marcou para os suecos, que vão aos 4 pontos e alcançam a ponta do Grupo E

EFE/EPA/Maxim Shemetov Forsberg marcou na vitória da Suécia sobre a Eslováquia pela Eurocopa



A Suécia até encontrou dificuldades, mas demonstrou o porquê era favorita e venceu a Eslováquia por 1 a 0 na manhã desta sexta-feira, 18, em São Petersburgo, na Rússia, em confronto válido pela segunda rodada da Eurocopa. Após um primeiro tempo morno, Forsberg, através de cobrança de penalidade, marcou para os suecos, que vão aos 4 pontos e alcançam a ponta do Grupo E, à frente da Eslováquia (3), Espanha (1) e Polônia (0). Neste sábado, 19, às 16 horas (de Brasília), os espanhóis encaram os poloneses, em Sevilha, no complemento da rodada.

A etapa inicial da partida entre Suécia e Eslováquia foi sonolenta, com pouquíssimas chances de gols e muitos erros de passe. A única chance clara do lado sueco saiu no começo do jogo com Larsson, que bateu fraco, facilitando a defensa do goleiro eslovaco. Do outro lado, Kucka, de cabeça, deu o troco, testando para fora. Sem emoções e com muito equilíbrio, o embate foi para o intervalo com o placar zerado. Na volta do vestiário, a Eslováquia voltou com mais ímpeto, ameaçando com chutes de Duda e Kucka. A Suécia, então, deu o troco utilizando, principalmente, a velocidade de Isak. O atacante, que defende a Real Sociedad, fez linda jogada individual, deixou dois marcadores no chão e bateu na rede pelo lado de fora. Depois, ele se desmarcou do zagueiro eslovaco e deu lindo passe para Quaison, derrubado na área pelo goleiro Dúbravka. Na cobrança, Forsberg bateu bem no canto, tirando o zero do placar. Nos minutos finais, Kucka ainda arriscou chute de longe, mas mandou para fora e não conseguiu igualar.