Eurocopa: Uefa troca Bilbao por Sevilha como cidade-sede; Dublin é descartada

Na mesma nota, a Uefa ainda disse que a Allianz Arena, estádio do Bayern, em Munique, na Alemanha, terá no mínimo 14.500 espectadores nos quatro jogos que vai receber; outras cidades também terão torcida, de forma reduzida por conta da pandemia

Divulgação Taça da Eurocopa 2021



A Uefa informou nesta sexta-feira, 23, que a cidade de Sevilha irá substituir Bilbao como uma das cidades-sede da Eurocopa, que foi adiada em um ano devido à pandemia do novo coronavírus e está marcada para ser disputada entre 11 de junho e 11 de julho. No mesmo comunicado, a entidade máxima do futebol europeu informou que Dublin, capital da Irlanda, não receberá mais jogos da competição por não garantir a presença de público. Assim, o torneio passa de 12 para 11 cidades previstas para a competição de seleções. “Os quatro jogos inicialmente agendados para Bilbao serão disputados no estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha. Será permitida uma lotação máxima de até 30% da capacidade do estádio para os três jogos do Grupo E e um dos jogos das oitavas de final”, afirmou o órgão.

Na mesma nota, a Uefa ainda disse que a Allianz Arena, estádio do Bayern, em Munique, na Alemanha, terá no mínimo 14.500 espectadores nos quatro jogos que vai receber. Outras cidades também terão torcida, de forma reduzida por conta da pandemia. As sedes são: Amsterdã (Holanda), Baku (Azerbaijão), Bucareste (Romênia), Budapeste (Hungria), Copenhague (Dinamarca), Glasgow (Escócia) e Roma (Itália). “Temos trabalhado com afinco com as associações anfitriãs e as autoridades locais para garantir um ambiente seguro e festivo durante os jogos e estou muito satisfeito por podermos receber os espectadores em todos os jogos para uma celebração do futebol de seleções em todo o continente”, disse o esloveno Alexsander Ceferin, presidente da Uefa. Por fim, a entidade ainda pediu que todos os torcedores interessados em viajar pela Europa para acompanhar as partidas devem estar atentos às restrições de cada local. A entidade frisa que “nenhuma isenção será concedida para portadores de ingressos em nove países anfitriões”, mas que Azerbaijão, Hungria e Rússia estudam exigências maleáveis para torcedores que viajem para a Eurocopa.