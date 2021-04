Torcedores do Manchester United invadem CT, protestam contra donos do clube e criticam Superliga 

Os manifestantes tiraram fotos com faixas e cartazes e o único pedido foi falar com o norueguês Ole Gunner Solskjaer, treinador do time principal

Reprodução/Sky Sports Torcedores do Manchester United protestam contra a entrada do clube na Superliga



Cerca de 20 torcedores do Manchester United invadiram o centro de treinamento do clube na manhã desta quinta-feira, 22, para protestar contra a entrada na Superliga Europeia, que se enfraqueceu após a saída dos grandes da Inglaterra e a má repercussão na comunidade do futebol. Na manifestação, os revoltados torcedores da equipe inglesa pediram a saída da família Glazer, proprietária do United. “Nós decidimos quando vocês jogam” e “51% MUFC”, lembrando o modelo alemão de gestão, em que torcedores possuem a maioria das ações do clube.

Não houve danos no centro de treinamentos. Os torcedores tiraram fotos com faixas e cartazes e o único pedido foi falar com o norueguês Ole Gunner Solskjaer. O treinador do Manchester United, junto com o diretor Darren Fletcher, o ídolo e assistente técnico Michael Carrick e o meio-campista Nemanja Matic conversaram com os manifestantes antes dos mesmos serem escoltados para fora do local. Nenhuma pessoa foi presa. O protesto foi motivado pela criação da Superliga. Embora o Manchester United tenha anunciado a desistência do projeto, a torcida do time se mostra incomodada com a direção do clube há alguns anos. A família Glazer, dona também do Tampa Bay Buccaneers, time de Tom Brady e atual campeão da NFL, assumiu o time inglês em 2005.

Ontem, Joel Glazer, dono do Manchester United, emitiu uma carta pedindo desculpas aos torcedores e reconhecendo que entrar no torneio que faria oposição à Liga dos Campeões da Uefa não foi uma boa ideia. “A todos os torcedores do Manchester United, nos últimos dias, todos testemunhamos a grande paixão que o futebol gera, e a profunda lealdade que nossos fãs têm com este grande clube. Vocês deixaram muito claro a posição de vocês em relação a Superliga europeia, e nós ouvimos. Nós entendemos errado, e queremos mostrar que agora podemos fazer a coisa certa. Embora as feridas estejam abertas, e eu entendo que vai levar um certo tempo para que essas cicatrizes curem, eu estou pessoalmente comprometido em reconstruir a confiança com nossos torcedores e aprender com essa mensagem que vocês entregaram com tanta convicção. Continuamos a acreditar que o futebol europeu precisa se tornar mais sustentável a longo prazo. No entanto, aceitamos totalmente que a Superliga não era a maneira certa de fazer isso. Ao procurar criar uma fundação mais estável para o jogo, não conseguimos mostrar respeito suficiente pelas tradições profundas do futebol – e por isso nos desculpe”, diz o início da carta.

“A pandemia nos trouxe desafios únicos e estamos orgulhosos do modo como Manchester United e seus torcedores de Manchester e em todo o mundo reagiram às enormes pressões durante este período. Também percebemos que precisamos nos comunicar melhor com você, nossos fãs, porque você sempre estará no coração do clube. Você pode ter certeza de que estaremos tomando as medidas necessárias para reconstruir o relacionamento com outras partes interessadas em todo o jogo, para que possamos trabalhar juntos e encontrar soluções para os desafios de longo prazo enfrentando a pirâmide do futebol. Neste momento, nossa prioridade é continuar apoiando todas as nossas equipes enquanto eles trabalham duro para terminar a temporada da melhor maneira possível. Para encerrar, gostaria de reconhecer que é o seu apoio que torna este clube tão grande e agradecemos por isso. Com os melhores votos, Joel Glazer”, finaliza o proprietário.