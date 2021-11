Xavi confirma proposta da CBF para assumir seleção após Copa de 2022: ‘Meu sonho era o Barça’

Ídolo da torcida catalã, o espanhol deixou o Al-Sadd, do Catar, para retornar ao clube do coração e foi ovacionado pela torcida

EFE/Alejandro García Xavi foi apresentando como novo reforço do Barcelona



Xavi Hernández foi apresentado, nesta segunda-feira, 8, como novo treinador do Barcelona. Ídolo da torcida catalã, o espanhol deixou o Al-Sadd, do Catar, para retornar à sua casa. Em entrevista coletiva, o ex-meio-campista confirmou os rumores de que recebeu uma proposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a seleção nacional após a disputa da Copa do Mundo de 2022. Ele, no entanto, afirmou que a volta ao Camp Nou sempre foi seu principal objetivo. “É verdade que conversei com a CBF sobre ser assistente de Tite e assumir o time depois da Copa do Mundo. Mas meu sonho era vir para o Barça”, declarou.

Substituindo Ronald Koeman, demitido após um início ruim do Barcelona no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, Xavi agradeceu o apoio recebido pelos torcedores que estiveram no Camp Nou e demonstrou muita motivação, ainda que a fase do clube seja bem diferente da habitual. “Estou muito animado com a forma como os fãs me receberam. Muito animado e ansioso para começar. Chego em casa e sei que é um momento difícil, mas o desejo, a ambição tem que nos fazer subir. Quero transmitir positivismo e nós somos o Barça e temos de tentar ser o melhor clube do mundo. Obrigado aos torcedores e ao clube”, pontuou o treinador, que deixou o Al-Sadd mediante o pagamento de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação atual) por parte dos catalães.

Na conversa com a imprensa, Xavi evitou falar sobre as mudanças que planeja fazer na equipe. “Primeiro tenho de ver o grupo. Temos de recuperar jogadores de lesões e formar um grupo. Há muito o que falar e fazer”, disse o novo comandante, que assumirá o time com vários desfalques. Ele, entretanto, admitiu que manterá a filosofia do Barcelona com a aplicação do jogo posicional. “Entendemos o jogo como um jogo posicional, queremos alta pressão, ser intenso, ir para o ataque. O DNA do Barça que nos tornou grandes. A melhor maneira de ganhar é jogando bem e dominando. Temos que tentar fazer isso de novo”, comentou o ex-meia, revelando que recebeu mensagens de Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi após concretizar o seu retorno ao Barcelona.

Enaltecendo a presença de milhares de pessoas no Camp Nou para sua apresentação, Xavi também falou sobre uma comparação com Pep Guardiola, que também tornou-se técnico do Barcelona após uma trajetória de sucesso dentro de campo. “Que me comparem com Guardiola já é um sucesso por tudo que ele deu ao futebol e ao Barça. Para mim, é o melhor treinador do mundo, e qualquer comparação para mim agora é ruim. Serão os resultados que dirão se fizemos bem ou não, mas para mim é um êxito que me comparem com ele”, agradeceu o treinador, que esteve ao lado do presidente Joan Laporta durante o evento. Ele, agora, deve estrear somente no dia 20 de novembro, no clássico com o Espanyol, após os jogos de seleções da Data Fifa.