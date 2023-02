Ex-Chelsea e Porto desaparece após forte terremoto na Turquia

Além do atleta, Taner Savut, diretor esportivo do Hatayspor, e o interprete do elenco também estão desaparecidos

Reuters / Heinz-Peter Bader



O meio-campista ganês Christian Atsu, que coleciona passagens por Chelsea, Newcastle, Porto e outros times de expressão da Europa, está entre os desaparecidos após o forte terremoto que atingiu Turquia e Síria nesta segunda-feira, 6. De acordo com o tabloide inglês “Daily Mail”, o jogador de 31 anos, atualmente no Hatayspor, estaria preso entre os escombros na cidade turca Hatay, uma das mais afetadas pelos tremores. Além do atleta, Taner Savut, diretor esportivo do clube, e o interprete do elenco também estão desaparecidos. “Socorro. Quero pedir-vos que enviem todos os recursos que têm. Não é só Hatay ou Antakya (regiões da Turquia). Por favor, peço a você, pelo amor de Deus! Tem gente morrendo aqui”, clamou o treinador da equipe e ex-goleiro do Fenerbahçe e da seleção turca, Volkan Demirel.

Até o momento, o Hatayspor não se manifestou sobre o caso envolvendo Atsu. O Porto, por sua vez, mostrou preocupação. “Estamos com o povo turco e sírio e com todos os afetados pelos efeitos do sismo que assolou aquela região. É, também, com consternação que escutamos as notícias sobre o nosso ex-atleta Christian Atsu, que continua desaparecido. Que tudo se resolva pelo melhor”, disse. O Newcastle também disse que “está orando por algumas notícias positivas”. No último domingo, 5, o meio-campista foi fundamental para o Hatayspor, ao marcar o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Kasimpasa, pela 21ª rodada do Campeonato Turco.