Jogador brasileiro deixa prédio na Turquia após terremoto e conta momentos de aflição: ‘Teve rachadura nas paredes’ 

Ex-Juventude, Bragantino e Chapecoense, o meio-campista Gustavo Campanharo relatou sua experiência após os tremores no território turco

Reprodução/Instagram/ campanharo Gustavo Campanharo é atleta do Kayseri, da Turquia



O meio-campista Gustavo Campanharo, atualmente no Kayserispor, precisou procurar um abrigo após o terremoto que atingiu Turquia nesta segunda-feira, 6 – algumas regiões da Síria também foram fortemente atingidas. Através das redes sociais, o volante contou que não estava na cidade de Kayseri, uma das mais afetadas, no momento do incidente, já que seu time enfrentaria o Giresunspor pelo Campeonato Turco. Ainda assim, a família do jogador precisou sair do prédio onde vive, já que as paredes sofreram com rachaduras. “Houve um terremoto de 7.4 no sul da Turquia, em Kayseri, onde moramos também. Eu estou em outra cidade que não foi afetada porque hoje teria jogo. Minha família está bem. Eles procuraram abrigo em outra casa de amigos porque o prédio em que moramos, mesmo sendo novo, teve rachaduras nas paredes. Outras cidades também foram afetadas, deixando mortos e feridos. Agradecemos as mensagens, e pedimos orações aos mais afetados”, relatou o atleta, em sua conta no Instagram.

Mais tarde, Gustavo Campanharo retornou para Kayseri e reencontrou seus familiares. De acordo com o atleta, revelado pelo Juventude, ele e seus companheiros de time ficarão nas instalações do clube por um período indeterminado – há previsão de novos tremores no território turco. “Já voltei de viagem e estou com a minha família. As outras famílias também estão aqui no clube, todos bem aflitos, mas bem. Fé que tudo logo vai passar”, escreveu o meio-campista, que coleciona passagens por Bragantino, Chapecoense, Hellas Verona, (Itália), FC Évian (França) e Ludogorets (Bulgária). “Estamos no clube de treino do Gustavo. Estamos aqui por acreditar que seja um lugar seguro. Neste momento, estamos reunidos com famílias de outros jogadores e comissão”, disse Bárbara Veber, a esposa do atleta. Por conta dos terremotos, o Campeonato Turco está suspenso.