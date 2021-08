Ex-Corinthians, Carille é demitido de clube da Arábia Saudita após quase dois anos

O treinador, que fez um balanço sobre sua passagem pelo Al-Ittihad, recebeu o apoio de Romarinho, seu comandado no time saudita

Ex-treinador do Corinthians, Fábio Carille informou na noite do último domingo, 22, que teve o seu contrato rescindido pela diretoria do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Em um ano e meio na agremiação saudita, ele tirou o time da zona de rebaixamento na primeira temporada, colocou a equipe na Liga dos Campeões Árabes e chegou a disputar a decisão do principal torneio local. Na final, realizada no último sábado, no entanto, sua equipe acabou sendo derrotada nos pênaltis para o Raja Casablanca após um empate em 4 a 4. “Nesta noite fui informado da decisão do clube de não continuidade no trabalho no Ittihad após um ano e oito meses. Saímos daqui de cabeça erguida e muito orgulhosos do trabalho realizado”, escreveu o técnico em sua conta no Instagram.

“Assumimos o clube em uma difícil situação, de briga por rebaixamento, conseguimos o primeiro objetivo de manter o clube em seu lugar, na Liga Saudita, e depois, na segunda temporada, uma classificação à AFC depois de alguns anos, em terceiro lugar da liga também após muitos anos, e com conquistas importantes, como nenhuma derrota nos clássicos contra os 5 grandes clubes do país. Saio após uma final que, infelizmente, perdemos nos pênaltis, mas fizemos 4 gols, tentamos até o fim esse título importante para o clube, num jogo histórico. Obrigado à torcida do Ittihad por sempre demonstrar carinho com a gente. Até mais!”, completou Carille, que recebeu o apoio de Romarinho, seu comandado no time. “Palhaçada esses caras”, escreveu o jogador, que também teve passagem de sucesso pelo Alvinegro paulista.