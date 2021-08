Com gol do ex-corintiano Clayson, Cuiabá vence o Palmeiras no Allianz

Vice-líder do Brasileiro, Verdão estaciona nos 32 pontos e pode perder o Atlético-MG de vista se o time mineiro vencer o Fluminense nesta segunda-feira

Cesar Greco/Ag. Palmeiras O atacante Clayson abriu o placar na vitória do Cuiabá no Allianz Parque



O Palmeiras repetiu o time que eliminou o São Paulo nas quartas de final da Libertadores, mas não obteve o mesmo resultado diante do Cuiabá, neste domingo, 22, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Brasileirão. Com um gol no começo e um no finalzinho da partida, o caçula da Série A surpreendeu o vice-líder do campeonato e venceu por 2 a 0. O primeiro gol dos visitantes, marcado aos 2 minutos de jogo, foi de Clayson, ex-jogador do Corinthians. O atacante recebeu na meia-lua e acertou ótimo chute no canto esquerdo de Weverton. Uillian Correia fechou o placar nos acréscimos do segundo tempo.

Além de Clayson, outro ex-corintiano foi fundamental para a vitória do Cuiabá. Depois de passar o primeiro tempo sem grandes sustos, o goleiro Walter segurou a intensa pressão palmeirense na etapa final. Ele até foi vazado, aos 22 minutos de partida, mas o VAR detectou a posição irregular de Dudu, que havia feito o passe para Zé Rafael marcar. A duas rodadas do fim do primeiro turno, o Verdão é o vice-líder com 32 pontos, cinco a menos do que o Atlético-MG. A vantagem do Galo aumentará se o time mineiro empatar ou vencer o Fluminense nesta segunda-feira, 23, em São Januário.