Corinthians consegue a segunda vitória seguida pela primeira vez no Brasileirão 2021

Timão joga bem na Arena da Baixada, derrota o Athletico-PR com um gol de Roni e assume a sexta colocação do Nacional

Heuler Andrey/Dia Esportivo/Estadão Conteúdo Roni comemora com Mosquito após marcar o gol da vitória Corinthians em Curitiba



Na Arena da Baixada, onde tradicionalmente consegue bons resultados, Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0, amealhou duas vitórias consecutivas pela primeira vez neste Brasileiro — vinha de triunfo sobre o Ceará — e subiu provisoriamente para a sexta posição. O gol, marcado no segundo tempo, foi de Roni, com a cabeça, após bom cruzamento do lateral-esquerdo Fábio Santos. Com a vitória, o Timão subiu para a sexta posição faltando duas rodadas para o final do primeiro turno. Os seis primeiros colocados disputam a Libertadores do ano que vem. O jogo foi transmitido pela Jovem Pan no YouTube, ao vivo e com imagens.

Com toque de bola eficiente, a equipe comandada por Sylvinho dominou o jogo no primeiro tempo, mas, salvo uma bola na trave após cruzamento de Adson que ganhou efeito, não construiu grandes chances. Faltava um pouco de capricho, o que aconteceu aos 5 minutos do segundo tempo. Após troca de passes envolvente, Fábio Santos cruzou na área, Roni apareceu sozinho e cabeceou no contrapé de Santos. Após abrir o placar, o Corinthians recou demasiadamente e contou com a boa jornada de Cássio (e a má pontaria do Athletico) para somar os três pontos. No fim do jogo, o árbitro acatou a sugestão do VAR e expulsou Thiago Heleno, deixando o Timão tranquilo para controlar a posse de bola e garantir a vitória.