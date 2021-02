Ex de Jerome Boateng, modelo é encontrada morta uma semana após término

Na semana passada, a jovem, nascida na Polônia, afirmou que ‘mentiras e infidelidades constantes’ motivaram o fim da relação com o zagueiro do Bayern de Munique

Reproduão/Instagram kasia lenhardt, ex de Jerome Boateng, foi encontrada morta



Ex-namorada de Jerome Boateng, do Bayern de Munique, a modelo Kasia Lenhardt, de 25 anos, foi encontrada morta na noite da última terça-feira, 9, em Munique, uma semana depois de terminar o relacionamento com o zagueiro – eles ficaram juntos por cerca de 15 meses. De acordo com as autoridades alemãs, o corpo foi encontrado dentro de um apartamento. “Não há indícios de culpa de terceiros”, disse um policial ao site “Bild”.

Kasia se envolveu em uma acidente de carro em 2 de fevereiro de 2021, mesmo dia em que anunciou o término com Boateng. Em texto, a modelo, nascida na Polônia, afirmou que “mentiras e infidelidades constantes” motivaram o fim da relação. Ela, em outra declaração, afirmou que o zagueiro do Bayern era um “demônio”. A modelo, que ganhou notoriedade na Alemanha ao participar do programa Germany’s Next Top Model, em 2012, deixa um filho de seis anos, fruto de um relacionamento que teve quando ainda era adolescente. Em sua última publicação, a jovem postou uma foto com a legenda “Agora é onde você traça a linha. Chega”, escreveu.

Com o incidente, Boateng deixa de estar à disposição do treinador Hansi Flick para a final do Mundial de Clubes da Fifa, que acontece nesta quinta-feira, 11, diante do Tigres (México), no Catar. O Bayern de Munique está em busca de seu sexto título na temporada 2020/21.