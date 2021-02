Lewandowski vê Bayern de Munique motivado para ganhar o Mundial: ‘Cereja do bolo’

Atual melhor do mundo pela Fifa, o atacante polonês começou a atual temporada com o pé embaixo, marcando 29 vezes em 27 partidas

Reprodução/Bayern Lewandowski, do Bayern, celebra gol no Mundial de Clubes



O Bayern de Munique está extremamente motivado para ganhar o Mundial de Clubes e faturar o sexto título da temporada 2019/2020, fazendo algo que só o Barcelona de Pep Guardiola conseguiu. Quem garantiu foi o atacante Robert Lewandowski, destaque do Gigante da Baviera que concedeu entrevista coletiva no dia seguinte da vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, pela semifinal. “Esse título vai ser como a cereja do bolo. Temos a chance de ganhar o sexto título em sequência. Sabemos o que isso significa para a história do futebol, não só para o Bayern. Queremos mostrar que absolutamente vamos atrás desse título do Mundial de Clubes”, disse o centroavante.

Lewandowski foi o grande destaque do time de Munique na última partida, marcando os dois gols diante dos egípcios. Agora, sua meta é ser decisivo diante do Tigres (México), na decisão que está marcada para a próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília), em Doha. “Podemos ser o segundo time a vencer seis títulos em um ano. Quando você está tão perto de uma conquista, tem que se entregar completamente para isso. Sabemos que estamos atualmente no topo, é importante manter essa posição. Temos que estar prontos para o próximo passo e estamos sempre muito motivados”, comentou.

Atual melhor do mundo pela Fifa, Lewandowski começou a atual temporada com o pé embaixo, marcando 29 vezes em 27 partidas até o momento. Além de poder vencer o Mundial, o Bayern lidera o Campeonato Alemão com folga e está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa 2020/21. Na Copa da Alemanha, porém, o time se despediu depois de perder para uma equipe da segunda divisão.