Ex-Flamengo, Filipe Luís é o novo treinador do Monaco, diz imprensa europeia
Técnico de 40 anos deve assinar contrato até 2028 para substituir o belga Sébastien Pocognoli na equipe francesa; brasileiro era especulado no Bayer Leverkusen, da Alemanha
O treinador Filipe Luís chegou a um acordo com o Monaco, da França, nesta quinta-feira (28). Segundo informações publicadas pelo jornalista italiano Fabrizio Romano e pelo jornal francês L’Equipe, o técnico brasileiro assinará um contrato válido por quatro temporadas, com vigência até 2028.
A negociação foi conduzida pelo diretor esportivo do Monaco, o brasileiro Thiago Scuro. Filipe Luís chega para substituir o belga Sébastien Pocognoli, que deixou o cargo após o clube terminar o Campeonato Francês na sétima posição e não obter a classificação para a Liga dos Campeões.
Antes do acerto com a equipe francesa, Filipe Luís era apontado como o principal candidato para assumir o Bayer Leverkusen. De acordo com informações da Sky Sport da Alemanha, o brasileiro era o nome preferido da diretoria alemã para o lugar de Kasper Hjulmand. O ex-lateral também teve seu nome especulado no Chelsea antes de o clube inglês oficializar a contratação de Xabi Alonso.
Esta será a primeira experiência de Filipe Luís como treinador no futebol europeu, continente onde atuou como jogador por diversas temporadas, especialmente no Atlético de Madrid. O técnico estava disponível no mercado desde março, quando encerrou sua passagem pelo Flamengo.
Filipe Luís iniciou a trajetória na beira do gramado no clube carioca em 2024, logo após se aposentar como atleta. No Flamengo, trabalhou nas categorias de base antes de assumir o elenco profissional, pelo qual conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.
