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Fora da Copa do Mundo? CBF divulga resultado de exame em Neymar

Exame aponta lesão de grau dois na panturrilha e atacante deve desfalcar a Seleção na estreia contra o Marrocos

  • Por AFP
  • 28/05/2026 10h31 - Atualizado em 28/05/2026 10h52
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JOTA ERRE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar em Santos x Fluminense, no Brasileirão 2026 Neymar tem lesão confirmada e é dúvida para estreia na Copa do Mundo

Neymar sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e sua recuperação levará de duas a três semanas, informou nesta quinta-feira (28) o médico da Seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Isso coloca em risco a participação do craque na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos.

Neymar, de 34 anos, desfalcará o Brasil nos amistosos contra o Panamá, no domingo (31), no Rio de Janeiro, e contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos, e é improvável que esteja disponível para a estreia da Seleção na Copa do Mundo, no dia 13 de junho.

Uma ressonância magnética “identificou uma lesão muscular de grau dois. Nossa expectativa é que em um prazo de duas ou três semanas esteja liberado”, disse o médico no complexo Granja Comary, próximo ao Rio, onde a Seleção iniciou sua concentração para a Copa na quarta-feira (27).

Ele está passando por tratamento intensivo e sua evolução será avaliada diariamente, acrescentou o médico em declaração à imprensa.

Neymar se apresentou à concentração da Seleção na quarta-feira, a pedido do técnico Carlo Ancelotti, mas não participou do primeiro treino da equipe.

Ele já havia perdido as últimas partidas pelo Santos, cujo técnico Cuca afirmou que o atacante sofreu uma “lesão leve”, uma simples pancada.

Maior artilheiro da história da Seleção, com 79 gols, Neymar foi a grande surpresa na lista de 26 convocados pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para a Copa, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

O ex-astro do Barcelona e do Paris Saint-Germain disputou sua última partida pela Seleção em outubro de 2023, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da América do Sul.

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