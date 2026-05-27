Neymar minimiza lesão na perna antes de se apresentar à Seleção: ‘Está inteira’

Craque se lesionou no último dia 17 e, após a realização de exames, foi diagnosticado com um edema na panturrilha

JOTA ERRE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar após a vitória do Santos contra o Deportivo Cuenca, pela Copa Sul-Americana



Lesionado desde a derrota do Santos para o Coritiba no último dia 17, o atacante Neymar minimizou a contusão na perna direita e disse que a panturrilha está inteira. O jogador da equipe praiana se apresenta à seleção brasileira nesta quarta-feira (27) para iniciar a preparação para a Copa do Mundo.

“Está aqui, inteira. Estou bem! Problema de quê? Está tudo certo”, disse Neymar.

A declaração do jogador do Santos aconteceu após a partida contra o Deportivo Cuenca, pela Copa Sul-Americana, na terça-feira (26), um dia antes da apresentação da Seleção Brasileira na Granja Comary para a Copa. Neymar deve utilizar o começo da preparação para o Mundial para se recuperar do edema na panturrilha.

Houve uma especulação que esse problema de Neymar fosse mais grave do que o Santos informou à CBF. Todos os atletas serão submetidos a avaliação médica entre esta quarta e quinta-feira (28). Será o tira-teima para a situação de jogador do Santos.

Apresentação na Granja Comary

Casemiro foi o primeiro a chegar em Teresópolis, ainda na terça-feira. A lista de desfalques por competições continentais pode retardar a chegada de nove jogadores. Entretanto, Weverton, do Grêmio, jogou terça-feira pela Sul-Americana e chega nesta quarta-feira em Teresópolis.

É o mesmo caso dos flamenguistas Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá. O clube rubro-negro jogou pela Libertadores contra o Cusco, na terça-feira, e todos se apresentam na quarta-feira.

Danilo, do Botafogo, pediu para ser afastado em meio ao interesse de outros clubes e não viaja à Venezuela para o duelo com o Caracas pela Sul-Americana, já nesta quarta-feira.

A CBF fretou helicópteros para levar os atletas e Ancelotti para a Granja Comary. De carro, a viagem dura entre 1h30min e 2h, a depender do local da capital fluminense de onde o deslocamento se inicie.

Os únicos que vão “se atrasar” são os finalistas da Champions League, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, que só chegam após o fim de semana. A decisão é no sábado, dia 30, em Budapeste, na Hungria.

Os zagueiros devem ser a dupla titular de Ancelotti na Copa do Mundo, mas não estarão no time que enfrenta o Panamá em amistoso no domingo (31). Será a chance de novos testes para Bremer, Ibáñez, Danilo e Léo Pereira.

*Com informações do Estadão Conteúdo