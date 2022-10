CBF divulga áudio do VAR de pênalti não assinalado em Flamengo x Santos: ‘Tropeça no pé’ 

No lance mais polêmico do jogo, o árbitro André Luiz de Freitas Castro não marcou penalidade de Matheuzinho em Camacho, nos acréscimos do primeiro tempo

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Santos cercam árbitro durante derrota para o Flamengo



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na manhã desta quarta-feira, 26, o áudio do VAR da vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Santos, em partida realizada na última terça, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. No lance mais polêmico do jogo, o árbitro André Luiz de Freitas Castro não assinalou penalidade de Matheuzinho em Camacho, nos acréscimos do primeiro tempo. Logo na sequência da jogada, o atacante Pedro, do Rubro-Negro, completou um cruzamento de letra e abriu o placar. Na cabine, o juiz Adriano Milczvski (VAR) diz ao assistente Luciano Roggenbaum (AVAR) que o meio-campista tropeçou. “A perna já está parada. O pé para do lado e ele tropeça no pé. Ele não chega a atingir, certo?”, questiona Adriano, que prefere não chamar o árbitro principal após analisar outra câmera. “Não vejo impacto nenhum aqui. A perna já está parada. Tem um contato ali. Volta um pouquinho. Esse joelho com joelho ali. A perna já para ali. Como ele vira para cá, ele vai trombar com o defensor. Para mim, lance normal”, finaliza. Ouça ao final da matéria.

Logo após a partida realizada no Maracanã, a diretoria do Santos, encabeçada pelo presidente Andres Rueda, emitiu uma carta aberta endereçada a Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e a Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem da entidade. Nela, o Peixe chamou a arbitragem de “criminosa”, exigiu a suspensão dos responsáveis e questionou a existência do VAR. “Essa arbitragem é vergonhosa e cada vez mais prejudica o futebol brasileiro. O senhor deve excluir esse juiz do VAR e o árbitro de campo. Exigimos que esses senhores nunca mais atuem em nossos jogos. Nem mesmo uma consulta ao VAR foi feita. Entendemos que isso já passou de um erro comum para uma ação desastrosa. O que fizeram hoje foi criminoso. Nos dois últimos jogos enviamos ofício de erros e nem uma resposta recebemos. Pelo contrário, novamente fomos prejudicados. Em várias partidas, arbitragens tendenciosas. Devemos pensar que é algo direcionado? Para que o senhor Seneme mente que investem em treinamentos, se esses árbitros não têm o mínimo de preparo?”, questionou. “Queremos que tornem pública, imediatamente, a conversa do árbitro com o VAR. chega de “erros” que, de tão grosseiros, nos levam a pensar não serem simplesmente erros”, completou. Ainda na madrugada desta quarta-feira, a CBF comunicou que a dupla responsável pelo erro será suspensa. ” Comissão de Arbitragem da CBF informa que o árbitro Andre Luiz de Freitas Castro e o VAR Adriano Milczvski foram incluídos no Programa de Assistência ao Desempenho do Árbitro (PADA). A decisão foi tomada após análise da atuação de ambos durante a partida entre Flamengo e Santos, pelo Brasileirão Assaí 2022″.

A CBF divulgou o áudio do VAR no lance polêmico do pênalti pro Santos. O árbitro da partida e o responsável pelo VAR já foram afastados. 🗞 | 🎥CBFpic.twitter.com/2RAY0Tja3j — Goleada Info (@goleada_info) October 26, 2022