Ex-Manchester City, Benjamin Mendy é inocentado de acusações de estupro

Zagueiro respondia por dois casos ocorridos em 2018 e 2020, ambos em sua mansão na Inglaterra; ele já tinha sido inocentado de outras seis acusações

Reuters/Carl Recine Benjamin Mendy, de 28 anos, foi afastado pelo City em 2021 após as primeiras acusações



O zagueiro, Benjamin Mendy, suspenso do Manchester City em 2021 após duas acusações de estupro, foi inocentado nesta sexta-feira, 14, depois de um julgamento que durou três semanas na Inglaterra. Mendy chorou ao ouvir os vereditos. O jogador de 28 anos respondia pela acusação de estupro contra uma mulher de 29 anos que teria acontecido em sua mansão em 2018, além de outro caso de uma mulher de 24 anos em 2020. No início do ano, Mendy já tinha sido inocentado de outras seis acusações de estupro e uma acusação de agressão sexual em julgamento que durou seis meses, mas o júri ficou em um impasse com esses dois casos, que precisaram ser julgados novamente. Ainda não é sabido se o City irá reintegrá-lo ao elenco. O zagueiro chegou ao clube em 2017 e conquistou nove títulos com Pep Guardiola. Ela também tem passagens pelo Mônaco, Olympique de Marseille e foi campeão mundial com a França em 2018.