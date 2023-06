Ex-namorada de Antony diz que vai levar processo à Inglaterra e detalha agressões: ‘Parecia que eu ia morrer’ 

A DJ e influenciadora Gabriela Cavallin contou que está processando o atacante do Manchester United violência doméstica, ameaça física, lesão corporal, cárcere privado e abuso psicológico

OLI SCARFF / AFP Antony carregando a bola durante partida do Manchester United



A DJ e influenciadora Gabriela Cavallin afirmou que levará o processo contra o atacante Antony à Inglaterra, onde o jogador atua. Em entrevista à TV Record, a jovem contou que está denunciando o atleta do Manchester United por violência doméstica, ameaça física, lesão corporal, cárcere privado e abuso psicológico. “Eu vou fazer a denúncia lá na Inglaterra junto com o meu advogado, levar a medida protetiva e o anexo com todas as provas”, declarou, ao programa “Domingo Espetacular”. A ex-namorada do ponta-direita ainda comentou que recebeu ameaças de morte de Antony, além de outras agressões físicas, como em uma ocasião em que teve uma taça de vinho quebrada em suas mãos pelo atleta. “Jogou água em mim, começou a me chutar, me pegou pelo cabelo, deu uma cabeçada, cortou minha cabeça”, contou na entrevista. “Ele me segurou pelos dois braços, me jogou na cama e caiu em cima de mim. Nisso, minha prótese de silicone deslocou. Na hora me deu uma falta de ar que parecia que eu ia morrer.”

A reportagem do site da Jovem Pan procurou Antony para comentar as declarações de Gabriela Cavallin, mas a assessoria do jogador disse que ele não irá se pronunciar neste momento. Formado nas categorias de base do São Paulo, o jogador despontou para o futebol em 2019, quando se destacou na conquista da Copinha. No ano seguinte, foi vendido ao Ajax, da Holanda, por 16 milhões de euros (R$ 74 milhões na cotação da época). Após se destacar em território holandês, o brasileiro foi contratado pelo Manchester United por 95 milhões de euros (R$ 478 milhões). Em 2022, o atacante esteva no grupo da seleção brasileira que foi eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.