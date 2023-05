Ex-São Paulo, Gabriel Sara é eleito o melhor jogador do Norwich na temporada 

Ao todo, o brasileiro participou de 42 jogos pelos Canários, contabilizando 7 gols e 4 assistências

Reprodução/Twitter/@NorwichCityFC Gabriel Sara foi eleito o melhor jogador do Norwich na temporada



O meio-campista Gabriel Sara, ex-São Paulo, foi eleito o melhor jogador do Norwich na temporada 2022/2023. Contratado na metade do ano passado, o jovem revelado pelo Tricolor paulista desbancou o experiente Kenny McLean e o zagueiro Kenny McLean em votação feita entre os torcedores. Ao todo, o brasileiro participou de 42 jogos pelos Canários, contabilizando 7 gols e 4 assistências. O prêmio será entregue na próxima segunda-feira, 8, antes do duelo contra o Blackpool, o último compromisso do time na Championship, a 2ª divisão da Inglaterra. No 12º lugar na tabela de classificação, o Norwich já não tem mais chances de voltar à Premier League, a elite do futebol inglês. Formado em Cotia, Sara foi negociado por 9 milhões de libras (na época, cerca de R$ 60 milhões). Atualmente com 23 anos, ele soma um título na carreira: a conquista do Paulistão de 2021. Seu contrato com a agremiação inglesa é válido até junho de 2026.