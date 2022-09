Ex-zagueiro do Barcelona é expulso aos nove segundos de jogo; veja o lance

Jean-Clair Todibo, que atualmente defende o Nice, deu entrada dura logo no começo da partida e foi expulso pelo árbitro

Reprodução/Instagram @jctodibo Todibo foi expulso e contribuiu para a derrota do Nice



O zagueiro Jean-Clair Todibo, 22, que já defendeu o Barcelona, foi protagonista de um lance inusitado. Isso porque o defensor foi expulso com apenas nove segundos de jogo em uma partida de seu time, o Nice, contra o Angers válida pelo Campeonato Francês. O confronto aconteceu na manhã deste domingo, 18. No lance, Todibo fez uma falta no atacante Abdallah Sima, que tentava se aproximar da área. O árbitro considerou que o zagueiro não disputou a bola e, por considerar que era uma chance clara de gol, expulsou Todibo. Todibo se destacou pelo Toulouse, sendo contratado pelo Barcelona em 2019. Entretanto, ele nunca se firmou, sendo emprestado para outras equipes, como Schalke04, Benfica e o próprio Nice.A partida terminou com placar de 1 a 0 para o Angers

Confira o lance que gerou a expulsão: