Assistir à final entre São Paulo e Del Valle pode custar até R$ 13 mil; saiba como economizar

A Jovem Pan decidiu calcular quanto é preciso investir para assistir à decisão da Sul-Americana ‘in loco’, seja no roteiro mais econômico possível ou desfrutando de conforto e algumas comodidades

Reprodução/São Paulo FC Jogadores do São Paulo comemoram classificação para a final da Copa Sul-Americana



Os torcedores do São Paulo que desejam apoiar o time presencialmente na final da Copa Sul-Americana 2022 terão que desembolsar um valor considerável para se deslocar até Córdoba, cidade que sediará o confronto diante do Independiente del Valle (Equador), daqui duas semanas, em 1º de outubro – a bola rola a partir das 17 horas (de Brasília). Na última segunda-feira, 12, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou que os ingressos mais acessíveis no estádio Mario Kempes custam 57 dólares (na cotação atual, aproximadamente R$ 300). Além disso, as companhias aéreas não estão “perdoando” os interessados em viajar até o município argentino, aumentando consideravelmente os preços das passagens. Assim, o site da Jovem Pan decidiu calcular o quanto é preciso investir para assistir ao jogo “in loco”, seja no roteiro mais econômico possível ou desfrutando de conforto e algumas comodidades. É preciso lembrar que algumas agências também estão oferecendo pacotes fechados para o evento.

Viagem de modo econômico

Desde que a final única foi implantada nos torneios da Conmebol, os torcedores com menor poder aquisitivo passaram a ter dificuldades para acompanhar seus respectivos times. Na decisão da Sul-Americana 2022, o cenário não é diferente. Para viajar até Córdoba saindo de São Paulo, as passagens aéreas estão custando cerca de R$ 4 mil. Ainda assim, há uma maneira mais econômica, apesar de cansativa, de fazer o trajeto. A forma mais barata é fechar com caravanas de torcidas organizadas, como a Independente e a Falange, que estão oferecendo um combo com viagem de ônibus e ingresso por valores entre R$ 900 e R$ 1.200. Com essa alternativa, levando em consideração a alimentação, o roteiro mais econômico pode durar cerca de 5 dias e custar até R$ 1,6 mil. Caso esta opção não seja do seu interesse, é possível pegar um ônibus da capital paulista para Buenos Aires por R$ 534 (ida e volta), em trajeto que percorre mais de 2.000 km e leva cerca de 40 horas. Em seguida, é necessário pegar outro ônibus até Córdoba, numa viagem de quase 9 horas e que custa R$ 395 (ida e volta). Assim, considerando o ingresso mais barato (R$ 300) e o deslocamento pelos municípios, o valor total pode ficar em R$ 2 mil.

Sem perrengue

É possível fazer a viagem para o país vizinho sem tanto desgaste. Para isso, basta pegar um voo até Buenos Aires, que neste momento está custando cerca de R$ 3.700 (ida e volta) saindo da capital paulista, pela Aerolíneas Argentinas – a passagem é a mais acessível, desconsiderando os voos com escalas. Em seguida, será necessário pegar um ônibus (R$ 395) até Córdoba. Levando consideração duas diárias em um hostel barato (R$ 150), ingresso (R$ 300), transporte até o estádio e alimentação para quase três dias, o montante chega a uma média de R$ 5 mil.

No Luxo

Para alguns apaixonados pelo São Paulo, o dinheiro não é problema para acompanhar a luta do time pelo bicampeonato da Sul-Americana. Há quem não se importe em pagar R$ 8,7 mil, valor da passagem com no máximo uma escala, saindo de São Paulo, por exemplo. Para quem deseja aproveitar o fim de semana com muito conforto e luxo, também é possível desfrutar do Balcón de Cordoba, hotel cinco estrelas e considerado um dos mais luxuosos da importante cidade argentina – duas diárias custam R$ 2.500. Além disso, não faltam opções gastronômicas para se deliciar com as carnes e vinhos de primeira qualidade. Segundo o Tripadvisor, a média de cada refeição nos restaurantes mais bem avaliados é de R$ 90 por pessoa. Assim, incluindo o ingresso mais “salgado” do jogo, que custa 130 dólares (R$ 687), a “brincadeira” pode ultrapassar a casa dos R$ 13 mil.