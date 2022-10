‘Explosão furiosa’ de Klopp em Liverpool x City será investigada pela Associação Inglesa de Futebol

Treinador alemão foi pra cima do 4º árbitro e acabou expulso; ao final da partida ele se desculpou

EFE/EPA/PETER POWELL Técnico partiu pra cima do quatro árbitro durante o jogo e foi expulso



O comportamento explosivo do técnico Jürgen Klopp no jogo entre Liverpool e Manchester City, no final de semana, pelo Campeonato Inglês, está sendo analisado pela Associação de Futebol da Inglaterra. A entidade que comanda a modalidade no país classificou a conduta do treinador alemão como uma “explosão furiosa” e ameaça puni-lo. Ele foi expulso ao sair da sua área técnica para reclamar com o assistente do árbitro. “Alega-se que o comportamento do treinador do Liverpool durante o 86º minuto foi impróprio”, afirma texto da súmula do árbitro que foi divulgado nesta terça-feira, 18, pela entidade. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Manchester City, Klopp demonstrou arrependimento e pediu desculpas. “É uma questão de emoção, é claro. Então o cartão vermelho foi minha culpa”, afirmou o treinador. O clube tem até o dia 21 de outubro para recorrer. Klopp, no entanto, terá condições de estar em campo no jogo desta quarta-feira, contra o West Ham, pelo Campeonato Inglês. O clássico teve ainda outros incidentes. Pep Guardiola virou alvo de moedas atiradas pelos torcedores; o Liverpool reclamou de cânticos impróprios além de pichações nas imediações do estádio praticadas pelos torcedores do City.

*Com informações do Estadão Conteúdo