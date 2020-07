Fabinho, do Liverpool, tem casa assaltada durante festa do título do Campeonato Inglês

De acordo com a polícia, foram levados joias e um carro modelo Audi RS6, que acabou sendo recuperado horas depois a cerca de 30 quilômetros da casa do atleta da seleção brasileira

A semana não foi apenas de alegrias para o meia Fabinho. Após participar da vitória sobre o Chelsea e da cerimônia de premiação do Liverpool, pelo título do Campeonato Inglês, o jogador brasileiro descobriu que sua casa foi assaltada, no norte da cidade inglesa. O furto aconteceu justamente enquanto ele e seus companheiros celebravam a conquista nacional. De acordo com a polícia, foram levados joias e um carro modelo Audi RS6, que acabou sendo recuperado horas depois a cerca de 30 quilômetros da casa do atleta da seleção brasileira. Fabinho descobriu que havia sido alvo do furto ao voltar para sua residência, após a celebração pela conquista do Campeonato Inglês, já na madrugada de quinta-feira.

Fabinho e seus companheiros de equipe receberam as medalhas e o troféu, conquistado com sete rodadas de antecedência, em cerimônia realizada no gramado do Anfield, na quarta, depois do triunfo sobre o Chelsea por 5 a 3, pela penúltima rodada. Foi o último jogo da equipe em casa nesta temporada. Agora a polícia está recuperando imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os autores do assalto. O caso de Fabinho não é isolado. Antes dele, foram vítimas de furtos os jogadores Sadio Mané, seu companheiro no Liverpool, e Dele Alli, do Tottenham, nos últimos meses.

A polícia também precisou atuar na festa da torcida do Liverpool entre quarta e quinta-feira. Apesar dos pedidos do clube de evitar aglomeração e celebrações nas ruas, cerca de 3 mil fãs se reuniram nos arredores do Anfield, causando preocupação às autoridades devido a risco de contaminação por Covid-19. Os policiais detiveram nove pessoas por motivos diferentes, como dirigir sob efeito de álcool, desordem e brigas.

