Fase decisiva da Liga das Nações começa nesta quarta com Itália x Espanha; saiba onde assistir

Torneio de seleções ainda terá Bélgica x França na quinta-feira; decisão do título será dia 10 de outubro

Divulgação Nations League 2020/21 terá vencedor no dia 10 de outubro



A Liga das Nações entra em sua reta final de decisão de título. Depois de um ano de competição, as quatro melhores seleções da Europa disputam o troféu da segunda edição do torneio, que foi criado pela Uefa para dar mais rotatividade para as equipes internacionais durante o ano. Líder do Grupo 1 e atual campeã da Eurocopa, a Itália entra em campo nesta quarta-feira, 6, na primeira semifinal, para enfrentar a Espanha, líder do Grupo 4. Toda essa fase será disputada na Itália e a partida acontece no San Siro, às 15h45 (horário de Brasília). O vencedor pega quem avançar de Bélgica (líder do Grupo 2) e França (líder do Grupo 3), que duelam na quinta-feira, 7, também às 15h45, no Juventus Stadium. Quem avançar para a final joga no domingo, dia 10, às 15h45, no San Siro. A disputa do bronze será no mesmo dia, às 10h. Todas as partidas serão transmitidas pelo Canal TNT e pelo streaming Estádio TNT Sports.

Entre todas as finalistas, a Bélgica foi a que mais balançou as redes na fase de grupos. Foram 16 gols marcados e apenas seis sofridos em seis jogos (cinco vitórias e uma derrota). No entanto, foi a França quem mais pontuou fechando a primeira fase com 16 pontos em seis rodadas (cinco vitórias e um empate). A briga pela artilharia também é belga. Romelu Lukaku marcou cinco gols e está atrás apenas de Erling Haaland, que fez seis e está fora da competição. Apenas Ferran Torres, da Espanha, pode ameaçar o atacante do Chelsea. O espanhol tem quatro gols e aparece logo em seguida na lista de goleadores.