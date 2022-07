Favoritas ao título, Espanha e Alemanha estreiam com vitória na Eurocopa feminina

Ambas seleções venceram seus jogos com 4 gols marcados; na segunda rodada elas se enfrentam pela liderança do Grupo B

Reprodução/ Twitter @WEURO2022 Alemanha é a maior campeã do torneio, com 8 títulos conquistados



Nesta sexta-feira,08, aconteceram os jogos do Grupo B da Eurocopa feminina com as favoritas venceram com 4 gols. Às 13h (horário de Brasília), a Espanha enfrentou a Finlândia e venceu por 4 a 1. Mesmo sem Alexia Putellas, a melhor jogadora do mundo que se lesionou um dia antes do torneio, as jogadoras deram conta do recado. O primeiro gol saiu logo no primeiro minuto de jogo com as finlandesas fazendo 1 a 0 com Sallstrom. Quando parecia que haveria uma surpresa, aos 26 minutos do primeiro tempo a Espanha empatou com Paredes, e aos 41 minutos Bonmatí ampliou. No segundo tempo, aos 30 minutos, Lucía García fez o terceiro e nos acréscimos, de pênalti, Caldentey fechou em 4 a 1. Na rodada das 16h, a Alemanha – maior campeã com oito títulos – recebeu a Dinamarca e fez 4 a 0 com Magull, Schuller, Lattwein e Popp. Na segunda rodada, o clássico Alemanha e Espanha decidirá a liderança da chave na terça-feira, dia 12, às 16h. Dinamarca e Finlândia se enfrentam no mesmo dia às 13h. Somente os dois melhores de cada grupo avançam de fase.