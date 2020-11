Felipão é indicado ao prêmio de melhor técnico do século XXI; veja concorrentes

‘Globe Soccer Awards’ também revelou os indicados ao prêmio de melhor jogador e técnico de 2020; confira

EFE Felipão foi o treinador da seleção brasileira no pentacampeonato



Luiz Felipe Scolari foi indicado ao prêmio de melhor treinador do planeta do século 21 (2001-2020) pela tradicional premiação “Globe Soccer Awards”, que terá edição especial nesta temporada. O técnico brasileiro entra na disputa após levar a seleção brasileira ao penta da Copa do Mundo de 2002, realizada na Coreia do Sul e no Japão. Além disso, ele conquistou a Copa das Confederações de 2013 com a “amarelinha” e fez bom trabalho em Portugal. Felipão, por outro lado, teve passagem apagada pelo Chelsea e foi o líder da Canarinho na vexatória derrota para a Alemanha por 7 a 1, no Mundial de 2014.

Atual treinador do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari tem nomes de peso como concorrentes. Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, Joachim Low, Pep Guardiola, José Mourinho, Marcelo Lippi, Vicente Del Bosque e Zinedine Zidane também estão brigando pelo prêmio. O vencedor será conhecido na cerimônia marcada para 27 de dezembro deste ano, em Dubai – vale destacar que votos dos internautas serão computados para a escolha final.

A “Globe Soccer Award” também escolherá o melhor técnico de 2020, tendo Gian Piero Gasperini (Atalanta), Hans-Flick (Bayern de Munique), Julen Lopetegui (Espanha), Jurgen Klopp (Liverpool) e Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) estão concorrendo. Por ter vencido a Liga dos Campeões da Europa, o técnico do Gigante da Baviera é o favorito. Na categoria melhor jogador, a premiação ficará entre Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern de Munique), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Ciro Immobile (Lazio), Sadio Mané (Liverpool), Karim Benzema (Real Madrid) e Marquinhos (PSG) – o último é o único brasileiro na lista.

📜 And the nominees for the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: A. Ferguson, C. Ancelotti, D. Deschamps, J. Löw, J. Guardiola, J. Mourinho, L. F. Scolari, M. Lippi, V. Del Bosque and Z. Zidane 👉 VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/0ZbqX2sWGm — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020