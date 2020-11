‘The Best’: Fifa anuncia premiação dos melhores do ano para 17 de dezembro

Evento acontecerá de forma virtual por causa da pandemia de Covid-19 e elege os melhores atletas do futebol no ano, além de ter as categorias fair-play, Puskás (para gol mais bonito) e ‘história emocionante de torcedores’

Reprodução/ Fifa.com Fifa premia todos os anos os melhores jogadores e jogadoras do mundo



A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 20, a data da premiação “The Best” para os melhores da temporada. A cerimônia ocorrerá em 17 de dezembro, de forma virtual, para evitar a transmissão do coronavírus. A votação começa na próxima quarta-feira e termina em 9 de dezembro. Em seu site oficial, a Federação afirmou que é importante realizar as homenagens num ano extraordinário em que houve “uma combinação de trabalho árduo e solidariedade” para que o “futebol tenha sido uma fonte rara de conforto e alegria para muitos”.

Entre os prêmio entregues na cerimônia estão o de melhor jogadora, melhor jogador, melhor treinador do futebol feminino, melhor treinador do futebol masculino, melhor goleira, melhor goleiro, seleção do ano masculina, seleção do ano feminina, fair-play, Puskás (gol mais bonito) e um para uma história emocionante de torcedores. A novidade é que neste ano os prêmios para goleiros receberão votos também de atletas, técnicos, jornalistas e torcedores, e não mais apenas de um painel especializado.

A cerimônia da Fifa será a mais importante da temporada, já que a Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, não ocorrerá por conta da pandemia. No futebol masculino, o principal candidato a levar o prêmio é o atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. No feminino, quem desponta é a atacante dinamarquesa Pernille Harder, que jogou no Wolfsburg até o fim da temporada 2019/2020 e atualmente está no Chelsea.

*Com informações do Estadão Conteúdo