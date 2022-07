Torcida do Atlético de Madrid recusa chegada de Cristiano Ronaldo: ‘Não é bem-vindo’ 

Apesar de ter contrato com o Manchester United até a metade de 2023, o craque português está tentando sair do Old Trafford

A torcida do Atlético de Madrid se manifestou contra a possível chegada de Cristiano Ronaldo nesta terça-feira, 27. Durante o amistoso de pré-temporada contra o Numancia, a imprensa local flagrou uma faixa da torcida colchonera que reprova a contratação do atacante do Manchester United. “Cristiano Ronaldo não é bem-vindo”, diz o cartaz. O português, vale lembrar, fez sucesso no rival Real Madrid por nove temporadas, conquistando quatro taças da Liga dos Campeões e saindo do Santiago Bernabéu como maior artilheiro da história dos Merengues.

Apesar de ter contrato com o Manchester United até a metade de 2023, Cristiano Ronaldo está tentando sair do Old Trafford. De acordo com a imprensa europeia, o atacante deseja encontrar um time que dispute a próxima Liga dos Campeões da Europa – os Diabos Vermelhos ficaram na sexta posição do Campeonato Inglês e se classificaram apenas para a Liga Europa. Nas última semanas, CR7 perdeu a pré-temporada com o restante do elenco, se apresentando ao clube somente na última terça-feira, 26. Segundo a mídia local, o astro está com um pé fora do United e já foi oferecido para vários gigantes do Velho Continente, como Chelsea, Bayern de Munique, PSG e Barcelona – todos rejeitaram a contratação.

Presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo também descartou a possibilidade de fechar com Cristiano Ronaldo e negou os rumores sobre uma possível saída do atacante francês Antoine Griezmann. “Até onde eu sei, não. Parece que é dado como certo que há uma porta aberta e não é assim… Sim, os rumores continuam a aumentar, vai parecer que é real, mas não é”, comentou o dirigente, na última terça-feira. “Os números são bem administrados, mas tivemos que vender por 40 milhões e teremos algo bom para que não seja necessário vender. Temos um time maravilhoso. Com um grande time e um grande treinador, enfrentamos uma temporada maravilhosa”, completou.