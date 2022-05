Fenerbahçe encaminha acordo com Jorge Jesus e fica perto de anunciar treinador ex-Flamengo

De acordo com o repórter Guilherme Silva, do Grupo Jovem Pan, apenas um obstáculo pode fazer o técnico desistir do negócio

Reprodução/Sic Notícias Jorge Jesus dando entrevista coletiva



O Fenerbahçe (Turquia) está muito perto de anunciar o português Jorge Jesus como novo treinador para a temporada 2022/2023. De acordo com o repórter Guilherme Silva, do Grupo Jovem Pan, apenas um obstáculo pode fazer o técnico desistir do negócio: a ausência do time turco na próxima edição da Liga dos Campeões. A equipe, no entanto, precisa de apenas um empate com o Malatyasport, neste sábado, 21, para conseguir o objetivo – a bola rola a partir das 13 horas (de Brasília).

O acordo entre Fenerbahçe e Jorge Jesus encerra de vez a possibilidade do “Mister” retornar ao Flamengo. No início do mês, o técnico esteve no Brasil para acompanhar o Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro e gerou polêmica ao dizer para o jornalista Renato Maurício Prado, do UOL, que gostaria de retornar ao Rubro-Negro – atualmente, o também português Paulo Sousa ocupa tal posto. Após a repercussão da declaração, entretanto, Jorge Jesus deixou o Brasil e disse que não voltaria a trabalhar no país tão cedo.