Fifa adia processo de candidaturas para sediar Copa do Mundo de 2030; entenda

Três chapas já manifestaram interesse em receber o Mundial de 2030

HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Troféu da Copa do Mundo é um dos mais cobiçados entre os jogadores de futebol



O Conselho da Fifa decidiu nesta sexta-feira, 23, pelo adiamento para o último trimestre deste ano o início do processo de candidaturas para sediar a Copa do Mundo de 2030 e também a escolha do país que receberá o torneio, que acontecerá no último trimestre de 2024. “O adiamento busca o objetivo de ampliar as consultas com os principais grupos de interesse. Por consequência, o correspondente regulamento para seleção do organizador será apresentado para aprovação na próxima sessão do Conselho, programada para setembro e outubro próximos”, indicou o órgão.

Além disso, foi informado que, a partir daí, começará oficialmente o processo, ficando adiado do terceiro para o quarto trimestre de 2024 a nomeação do anfitrião ou anfitriões por parte do Congresso da Fifa. Espanha, Portugal e Marrocos, que, posteriormente, ganharam a companhia da Ucrânia, já apresentaram candidatura conjunta para o Mundial de 2030, que marcará o centenário da competição. O Uruguai, organizador da primeira Copa, em 1930, também estará na disputa junto com Argentina, Chile e Paraguai. Além disso, Arábia Saudita, Grécia e Egito, também em uma aliança, são outros candidatos a anfitrões.

*Com informações da Agência EFE