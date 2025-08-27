Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Fifa ameaça suspender Federação de Futebol da Índia caso estatuto não seja atualizado

Fifa ameaça suspender Federação de Futebol da Índia caso estatuto não seja atualizado

Alerta foi feito em uma carta conjunta enviada pela entidade e pela Confederação Asiática de Futebol (AFC) ao presidente da federação, Kalyan Chaubey

  • 27/08/2025 17h16 - Atualizado em 27/08/2025 17h16
Hector Vivas/Getty Images/AFP Gianni Infantino Gianni Infantino, presidente da Fifa

A Fifa e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) ameaçaram a Federação de Futebol da Índia (AIFF) com a exclusão da seleção nacional e dos clubes do país de todas as competições caso não recebam seu novo estatuto até o dia 30 de outubro.

Em uma carta dirigida ao presidente da AIFF, Kalyan Chaubey, Fifa e AFC manifestaram “profunda preocupação” pela incapacidade da federação de elaborar e adotar esse novo texto. “O não cumprimento desse cronograma não nos deixará outra alternativa a não ser submeter a questão à Fifa”, lê-se na carta, à qual a AFP teve acesso.

“A AIFF deve considerar esta mensagem como vinculativa e exigir seu cumprimento imediato para preservar seus direitos como membro da Fifa e da AFC”, acrescenta o texto.

O novo estatuto da AIFF é o centro de um processo aberto em 2017 que ainda corre no Supremo Tribunal da Índia. Em 2022, a federação do país já havia sido suspensa por tráfico de influência. Essa punição, no entanto, foi retirada dias depois, após a decisão da AIFF de organizar eleições para sua presidência, nas quais Kalyan Chaubey foi o vencedor.

A ameaça da Fifa ocorre enquanto a edição 2025/2026 da principal competição do país, a Superliga da Índia (ISL), foi adiada devido a divergências econômicas entre a AIFF e o gestor privado do campeonato.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório 

