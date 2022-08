Relação entre Neymar e Mbappé piora após polêmica sobre cobrança de pênalti, afirma jornal francês

Brasileiro estaria insatisfeito com os novos ‘poderes’ do astro francês após sua renovação de contrato com o PSG

EFE/EPA/YOAN VALAT Neymar marcou gol de pênalti depois que Mbappé desperdiçou sua cobrança



A relação entre Neymar Mbappé piorou após o jogo contra o Montpellier no último sábado, 12. Mesmo com a vitória, o clima entre os jogadores piorou após polêmica envolvendo as cobranças de pênalti. De acordo com o jornal L’Équipe, o problema não é recente e existe há alguns meses, desde que Mbappé foi consultado pela diretoria do PSG sobre uma saída de Neymar, sem se opor à ideia. No sábado, o francês desperdiçou uma cobrança de pênalti. Ainda no primeiro tempo, o PSG teve outra penalidade, mas Neymar assumiu a responsabilidade e fez o gol para a equipe. Após a partida, o brasileiro curtiu publicações que diziam que ele deveria ter cobrado os dois pênaltis. Fontes ouvidas pelo L’Équipe disseram que Neymar não quer ser escudeiro do francês e que o brasileiro está surpreso com os poderes e a influência de Mbappé após a renovação de contrato. O técnico Christophe Galtier e o diretor esportivos Luis Campos devem se reunir para tratar sobre o tema antes que a situação do vestiários piore ainda mais.