Fifa anuncia os finalistas ao prêmio de melhor goleiro do mundo; Alisson está fora

Christian Bruna / EFE Neuer foi indicado ao prêmio de melhor goleiro da temporada 2020/21



A Fifa divulgou, na manhã desta quarta-feira, 5, a lista dos três finalistas ao prêmio de melhor goleiro do mundo da temporada 2020/21, que será conhecido no dia 17 de janeiro, na cerimônia The Best, em Zurique, na Suíça. Gianluigi Donnarumma (Itália/Milan/Paris Saint-Germain), Édouard Mendy (Senegal/Chelsea) e Manuel Neuer (Alemanha/Bayern de Munique) seguem vivos na briga pelo prestigiado troféu. Já o brasileiro Alisson, da seleção e do Liverpool, além de Kasper Schmeichel (Dinamarca/Leicester), que apareceram na relação inicial, estão fora da disputa. No mesmo evento, a entidade máxima do futebol mundial também irá congratular o melhor jogador e a melhor jogadora da temporada, além do principal técnico (masculino e feminino) e autor do gol mais bonito (Prêmio Puskás).

Gianluigi Donnarumma teve uma temporada fantástica. Antes de se transferir para o Paris Saint-Germain, o jovem goleiro brilhou no Milan e ganhou destaque, principalmente, com a camisa da seleção italiana. Fundamental no título da Eurocopa, o arqueiro foi eleito o melhor jogador do torneio e surge como um dos favoritos ao prêmio da Fifa. Seu principal adversário será o senegalês Édouard Mendy, campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea e responsável por fazer defesas importantíssimas. Já Manuel Neuer, que foi o eleito o melhor da posição em cinco oportunidades (2013, 2014, 2015, 2016 e 2020), corre por fora na disputa. Apesar de manter o alto nível, o alemão ganhou apenas o Campeonato Alemão com o Bayern de Munique entre as competições importantes.