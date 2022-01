Fifa divulga os três finalistas do Prêmio Puskás 2021; assista 

O prêmio será entregue ao autor do gol mais bonito do ano passado, na cerimônia The Best, marcada para o dia 17 de janeiro, em Zurique, na Suíça

EFE/EPA/Andy Buchanan Patrik Schick marcou um golaço pela República Tcheca na Eurocopa



A Fifa anunciou, nesta terça-feira, 4, os três finalistas ao Prêmio Puskás 2021, que será entregue ao autor do gol mais bonito do ano passado, na cerimônia The Best, marcada para o dia 17 de janeiro, em Zurique, na Suíça – o evento também consagrará o melhor jogador da temporada passada. A lista dos finalistas tem Patrik Schick, da República Tcheca, o iraniano Medhi Taremi, do Porto, e o argentino Erik Lamela, do Tottenham. Assista às pinturas aqui.