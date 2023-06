Fifa anuncia que Copa do Mundo Feminina tem mais de 1 milhão de ingressos vendidos

Número de entradas negociadas superou as vendas antecipadas para a edição de 2019, na França

Thais Magalhães/CBF Brasil venceu a Alemanha no último teste antes da Copa do Mundo Feminina



A Fifa anunciou na manhã desta sexta-feira, 9, que foram vendidos 1.032.884 ingressos para a Copa do Mundo Feminina, que será realizada entre julho e agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. Um dia após revelar que todas as jogadoras participantes do Mundial receberão prêmios em dinheiro, a Fifa celebrou o sucesso nas vendas de bilhetes de maneira antecipada. O número de entradas negociadas superou as vendas antecipadas para a edição de 2019, na França. “É um prazer compartilhar com o mundo que a Fifa ultrapassou um milhão de ingressos vendidos”, celebrou o presidente da entidade, Gianni Infantino, em nota oficial. “Isso significa que faltando mais de um mês para o pontapé inicial, 2023 está a caminho de se tornar a Copa do Mundo Feminina com mais público da história. O futuro são as mulheres e obrigado aos torcedores por apoiarem aquela que será a maior Copa do Mundo Feminina de todos os tempos”, acrescentou. Nesta edição, serão 32 seleções em busca do título. O recorde de venda de ingressos pertence à edição de 2015, no Canadá, quando o público total nos estádios ultrapassou 1,35 milhão, ainda com 24 participantes. A largada da nova edição está marcada para o dia 20 de julho, com duas partidas. O torneio começa com a anfitriã Nova Zelândia encarando a Noruega, campeã de 1995, no Grupo A, em jogo marcado para o Eden Park de Auckland. Em seguida, pela abertura do Grupo B, estarão em campo a também organizadora Austrália, de Sam Kerr, diante da Irlanda, no Estádio Austrália, local dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000.