São Paulo goleia o Tolima no Morumbi e encaminha classificação às oitavas de final da Sul-Americana

Com três pontos a mais que o Tigre, mas saldo muito melhor, Tricolor só perderá a vaga direta se tomar uma goleada na última rodada; segundo colocado do grupo disputará eliminatória contra time da Libertadores

JOE MAGRONES/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Destaque da partida, o lateral esquerdo Caio Paulista comemora o primeiro dos seus dois gols contra o Tolima



O São Paulo está a um empate da classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. No Morumbi, a equipe comandada por Dorival Júnior passeou contra o Tolima e goleou o time colombiano por 5 a 0. Calleri e Luciano balançaram a rede uma vez cada um, David também deixou sua marca, mas o destaque da partida foi o lateral esquerdo Caio Paulista, que anotou dois gols e levantou a torcida com belas jogadas pela esquerda. Com a vitória, o Tricolor lidera o Grupo D do torneio continental com 13 pontos, três a mais do que o Tigre, da Argentina. Primeiro e segundo colocados vão se enfrentar na rodada final da fase de grupos, mas os brasileiros só perderão a vaga direta nas oitavas de final se perderem em casa por quatro gols de diferença. O vice-líder disputará uma eliminatória contra um dos clubes que vierem da Libertadores (os terceiros colocados vão para a Sul-Americana).

Melhor do início ao fim, o São Paulo praticamente definiu a vitória em nove minutos, o espaço de tempo entre o primeiro gol, uma pintura de Calleri (aos 28 da etapa inicial), e o terceiro, anotado por Caio Paulista (aos 37). Entre os dois tentos, Luciano foi à rede. É verdade que a tarefa são-paulina foi facilitada pela expulsão de Riascos, que atingiu Luciano sem bola antes de o Tricolor abrir o placar. O juiz deixou o jogo seguir, mas aplicou o segundo cartão amarelo após a definição da jogada. Ficou tão fácil que Dorival se deu ao luxo de tirar Rafinha, Pablo Maia e Calleri no intervalo, mas a equipe manteve o ritmo e fez mais dois. Primeiro com Caio Paulista, aos 16 minutos, da entrada da área. Quem fechou o placar foi David, que entrou no lugar de do centroavante argentino. Após jogada individual de Juan, o camisa 22 encheu o pé e saiu para o abraço.