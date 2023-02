Fifa arrecada R$ 39,5 bilhões durante ciclo da Copa do Mundo 2022

Lucro total da entidade foi de 1.2 bilhão de dólares (quase R$ 10 bilhões)

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Argentina ficou com o título da Copa do Mundo 2022



A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 16, que arrecadou 7,6 bilhões de dólares (na cotação atual, cerca de R$ 39,5 bilhões) durante o ciclo da Copa do Mundo 2022 – o valor é recorde na história da entidade. A marca foi registrada pelo Relatório Anual de 2022, aprovado na última terça-feira, 14, pelo Conselho da Fifa. Apenas no ano passado, o órgão faturou 2,96 bilhões de dólares (R$ 15,4 bilhões) com direitos de transmissão. Levando em consideração todo o ciclo de quatro anos, foram 3,43 bilhões de dólares em direitos de transmissão. No quadriênio (2019-2022), o lucro total foi de 1.2 bilhão de dólares (quase R$ 10 bilhões). A expectativa da Fifa, agora, é que o ciclo de Copa, entre 2023 e 2016, as receitas totais cheguem a 11 bilhões de dólares (R$ 57,2 bilhões).