CBF anuncia amistoso da seleção contra o Marrocos em março; Ramon Menezes será o técnico

Lucas Figueiredo/CBF Seleção brasileira voltará a campo no dia 25 de março, diante do Marrocos, em Tanger



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na manhã desta quarta-feira, 15, que o Brasil enfrentará o Marrocos no dia 25 de março. O confronto acontecerá no Estádio Ibn Batouta, em Tanger, uma das sedes do último Mundial de Clubes. Segundo a entidade, o duelo diante dos marroquinos, que ficaram na quarta posição da Copa de 2022, será o único da próxima data Fifa – o período restante será utilizado para treinamentos. Além disso, a CBF confirmou que o técnico Ramon Menezes, da seleção sub-20, assumirá interinamente. O treinador, campeão do Sul-Americano sub-20 no último domingo, 12, ainda não tem data para anunciar os convocados do primeiro jogo após o Mundial do Catar. “Este é o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro. E a CBF dá o pontapé inicial com a nossa seleção entrando em campo contra um adversário forte, que é o Marrocos, que chegou às semifinais da Copa do Mundo do Catar, no ano passado. Será um bom teste. E, certamente, um jogo que irá despertar o interesse do torcedor brasileiro”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A decisão de colocar Ramon Menezes como interino acontece em meio a indefinição de quem será o próximo treinador da seleção brasileira. De acordo com o narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, a CBF tem “conversas” adiantadas com Carlo Ancelotti, do Real Madrid – o técnico assumiria a Canarinho apenas em junho. Publicamente, entretanto, Ednaldo Rodrigues e o próprio comandante italiano negam qualquer conversa. O multicampeão, inclusive, tem vínculo com o clube espanhol até a metade de 2024. Nos últimos meses, Pep Guardiola, Zinédine Zidane, José Mourinho e até Jorge Jesus foram outros nomes especulados pela mídia brasileira.