Fifa confirma prêmio The Best para os melhores da temporada 2019/20

Na última edição, Lionel Messi foi eleito o melhor do planeta pela sexta vez na carreira; Megan Rapinoe ganhou no feminino

Reprodução/Fifa Lionel Messi no Fifa The Best 2019



O Fifa The Best está confirmado para a temporada 2019/20. Nesta quinta-feira, 13, a entidade máxima do futebol anunciou que entregará os prêmios aos melhores do mundo. A tradicional festa de gala, que costuma acontecer em setembro, entretanto, não será realizada. Devido à pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, os eleitos receberão seus troféus de maneira virtual. A Fifa ainda não divulgou a data e o formato do evento, que contemplará o futebol masculino e feminino.

Desde o início da pandemia, o Fifa The Best estava ameaçado devido a vários torneios nacionais cancelados ou encerrados precocemente, como o Campeonato Francês e o Holandês. Este, inclusive, foi um dos motivos para a revista “France Football” cancelar a Bola de Ouro, prêmio que entregue desde a década de 1960. Ainda assim, em meio a uma temporada atípica dentro e fora das quatro linhas, a Fifa decidiu manter a premiação.

Tradicionalmente, além do melhor futebolista da temporada, a Fifa também congratula o Prêmio Puskás, de gol mais bonito da temporada, e troféus individuais, com a divulgação da seleção do ano elaborada pela FifPro. No comunicado, porém, a entidade não anunciou se os formatos serão mantidos.

Desta forma, a notícia deve servir com um combustível extra para Kylian Mbappé, Neymar, Robert Lewandowski, Lionel Messi e Kevin De Bruyne, candidatos ao prêmio de melhor da temporada que seguem vivos em busca do título da Liga dos Campeões. Na última quarta-feira, a dupla do PSG foi fundamental na classificação do time para a semifinal, ao derrotar a Atalanta nos minutos finais. Entre esta quinta-feira e o próximo sábado, RB Leipzig x Atlético de Madrid, Barcelona x Bayern de Munique e Manchester City x Lyon fazem as outras quartas de final do torneio.