Fifa abre venda de ingressos para o Mundial de Clubes no Catar; veja valores

A Fifa abriu a a venda de ingressos para o Mundial de Clubes do Catar neste domingo, 2. O torneio que acontece nos Emirados Árabes Unidos entre os dias 3 e 12 de fevereiro terá a participação de Al Jazira, AS Pirae, Al Ahly, Monterrey, Palmeiras e Chelsea. O Verdão estreia no dia 8 de fevereiro, às 20h30 local (13h30 no horário de Brasília) no estádio Al Nahyan, contra o vencedor de Al Ahly e Monterrey. Os ingressos custam de R$ 38 a R$ 300. Caso avance para a final, o Palmeiras joga a final do dia 12 no Mohammed Bin Zayed Stadium às 20h30 local (13h30 horário de Brasília). Os ingressos para a final vão de R$ 76 a R$ 300. A disputa do terceiro lugar no Al Nahyan Stadium terá os mesmos valores do primeiro jogo. As vendas acontecem no site oficial da Fifa, clique aqui e saiba mais.