Fifa libera jogadores brasileiros para próxima rodada da Premier League

Entidade voltou atrás na decisão de punir os clubes que não liberaram atletas para as eliminatórias sul-americanas

EFE/EPA/PETER POWELL Firmino e Fabinho estão liberados para atuar pelo Liverpool



Após a confusão entre CBF e times da Premier League, a Fifa voltou atrás na punição aos clubes e resolveu liberar os jogadores brasileiros para a rodada do final de semana do Campeonato Inglês. Depois da negativa de liberação para a Data Fifa de setembro, a CBF chegou a pedir que os clubes fossem punidos. Na última quarta-feira a entidade máxima do futebol acionou o Artigo 5 de seu regulamento para impedir os clubes de relacionar os brasileiros para os jogos. No entanto, depois de algumas negociações nesta sexta-feira, a Fifa, a Premier League e a Federação inglesa chegaram à um acordo com as federações sul-americanas e concordaram em renunciar à restrição de cinco dias. Há rumores de que os times se comprometeram a liberar os atletas na Data Fifa de outubro.

Sendo assim, o Liverpool terá Alison, Fabinho e Roberto Firmino na partida deste domingo contra o Leeds, de Raphinha. No sábado o Chelsea poderá relacionar Thiago Silva contra o Aston Villa, e o Manchester City confirma Ederson e Gabriel Jesus diante do Leicester. A decisão da Fifa também poderia impactar nos jogos da primeira rodada da Liga dos Campeões, que começa na terça-feira, dia 14. Os Blues enfrentam o Zenit, o Liverpool encara o Milan e o City enfrenta o RB Leipzig.