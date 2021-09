Internado após retirada de tumor, Pelé está consciente e se recupera de ‘maneira satisfatória’

Boletim médico aponta que sinais vitais do Rei estão dentro da normalidade, mas ele segue na UTI

EFE/Sebastiao Moreira Pelé segue em UTI mesmo apresentando melhoras em sua recuperação



O Rei do Futebol segue se recuperando bem de uma retirada de tumor no intestino na segunda-feira, dia 6. Na tarde desta sexta-feira, 10, o Hospital Israelita Albert Einstein publicou um novo boletim médico do estado de saúde de Pelé e garantiu que ele está consciente, conversa com a equipe médica e apresenta melhora satisfatória. Mesmo assim, segue na UTI. “O paciente Edson Arantes do Nascimento vem se recuperando de maneira satisfatória, encontra-se consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade. Permanece na Unidade de Terapia Intensiva”, diz a nota. Aos 80 anos, Pelé tem enfrentado alguns problemas de saúde nos últimos anos. Desde 2018 tem participado de poucos eventos e desde o ano passado usa um andador e cadeira de rodas para se locomover.

Em suas redes sociais, Pelé informou que se sente melhor a cada dia e que está ‘ansioso para voltar a jogar’. “Meus amigos, a cada dia que passa eu me sinto um pouco melhor. Estou ansioso para voltar a jogar, mas ainda vou me recuperar por mais alguns dias. Enquanto estou por aqui, aproveito para conversar muito com minha família e para descansar. Obrigado novamente por todas mensagens de carinho. Logo mais estaremos juntos novamente”, escreveu o Rei.