Jérôme Boateng é condenado por violência doméstica e multado em R$ 11 milhões na Alemanha

Zagueiro agrediu a ex-mulher durante as férias da família em 2018; ele nega todas as acusações

REUTERS/Wolfgang Rattay Boateng no tribunal em Munique ao lado de seu advogado



O zagueiro alemão Jérôme Boateng, ex-Bayern de Munique e recém contratado pelo Lyon, foi condenado nesta quinta-feira, 9, por lesão corporal premeditada contra sua ex-namorada e mãe de seus filhos. Um tribunal de Munique anunciou a sentença e uma multa de 1,8 milhão de euros (R$ 11 milhões, aproximadamente). Ele poderia pegar até cinco anos de prisão. O caso aconteceu em 2018 durante uma briga nas férias da família. Segundo a vítima, Boateng tentou atirar uma lâmpada em sua direção e depois que errou, atirou uma caixa que a feriu no braço. Ela também foi agredida com socos e puxões de cabelo. O jogador nega as acusações. O casal atualmente briga pela guarda das gêmeas, que tem 10 anos, e moram com o atleta. No início de 2021, Boateng viveu um drama após sua última namorada, Kasia Lenhardt, cometer suicídio. Eles tinham terminado há poucos dias.